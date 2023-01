Filtran explícita canción de Shakira y Bizarrap: Abundan las indirectas a Piqué

En su última canción la barranquillera fue explícita: “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos. Tu distante con tu actitud, y eso me llenaba de inquietud, tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú”.

En redes la 'Music Session' parece haberse filtrado, o al menos una parte de ella, cabe recalcar que la letra no es confirmada. Una parte del verso cuenta: “A ti te quedé grande por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique".

Sin necesidad de ser fanático de la colombiana, los internautas se mostraron atentos a la pista que saldría próximamente. Recordemos que las canciones, que suelen ser colaboraciones entre el productor y los artistas, llegan a posicionarse primeros en la listas de Spotify, y son parte de debates y comentarios.