La transmisión del hijo de Shakira que enfureció a la cantante: Gerard Piqué enciende debate en redes

Piqué respondió al hecho, alegando que la decisión fue espontánea y a última hora: "No es el anuncio, mi hijo no es el anuncio. Le hemos puesto aquí porque a última hora quería salir". El pequeño Milan se convirtió en tendencia en España tras varios clips en los que corrige a su padre, o incluso lo desmiente.

El video que comprobaría la infidelidad de Piqué a Shakira antes de su ruptura; ¿Clara Chía Martí captada en su mansión?

"No he dormido por la noche", dice el exfutbolista, a lo que el menor dice "yo te he visto dormir toda la noche... te he visto dormir", "silencio" le pide su padre con una sonrisa nerviosa, "pero te he visto dormir", insiste el menor.