Padre de Piqué envía indirecta a Shakira, tras polémica canción

Lo que todo apunta, es que esa sería una respuesta a la frase de la canción en la que Shakira dice: "Una loba como yo no está pa' tipos como tu".

Las reacciones a la canción no se han hecho esperar. En esta ocasión, el padre del futbolista, Joan Piqué es centro de atención por una supuesta indirecta que envío a su exsuegra.

Madre de Piqué también reaccionó a la canción de Shakira

La madre de Piqué, Monserrat Bernabeu, dejó ver lo que opina de la canción de Shakira en redes sociales, un tuit de un usuario decía: “perdona, pero la imagen se la destruyó él mismo, si es un gilipollas nadie tiene la culpa, solo él. Y su carrera se la acabó él por chulo, creía que todos le iban a alabar su chulería. No culpes a nadie del mal que le acompaña. Le compro lo de enamorarse, pero no como actuó”, mismo al que le dio like.

Marca CASIO responde a la viral pista de Shakira: "Cambiaste un Rolex por un Casio", ¿qué dijeron?

Otro mensaje era el anuncio del lanzamiento, mismo al que la profesional también le dejó un 'me gusta'. La madre del español cerró su cuenta de Twitter temporalmente en medio de la avalancha mediática que la pista trajo consigo, sin embargo, aún existen capturas de lo interactuado.