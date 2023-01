CASIO responde a Gerard Piqué: La marca de relojes reacciona a viral transmisión del exfutbolista

Pero no todo resultó "bien" para Piqué.

Sin embargo la emoción de los seguidores de Piqué no duró mucho, Casio dejó en claro que el comentario del deportista no era cierto, pues la marca de relojes y materiales educativos no estaría del lado "de nadie", y tampoco habrían llevado a cabo ningún patrocinio.

Al comienzo un comunicado empezó a rodar en las redes sociales, mismo que no se conoce si es oficial, posteriormente un arte confirmó la realidad: "Que quede claro, ni somos Team Shak, ni Team Piq... Somos #TeamCasio".