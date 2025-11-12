Música
Familia de Paulina Tamayo invita al público a la Misa Homenaje en Quito

La familia de La Grande del Ecuador invita a una misa conmemorativa en la Basílica del Voto Nacional, cumpliendo el último deseo de la artista.

   
    Paulina Tamayo es considerada la Grande del Ecuador por su amplia trayectoria musical. ( RRSS )
A un mes de la dolorosa partida de Paulina Tamayo, La Grande del Ecuador, sus familiares han extendido una invitación abierta a sus seguidores para que se unan a la misa en honor a su memoria. Cumpliendo con la voluntad de la artista, la ceremonia se realizará en uno de los lugares más emblemáticos de Quito.

Paulina Tamayo es una de las voces más reconocidas del pasillo y los albazos.
Paulina Tamayo es una de las voces más reconocidas del pasillo y los albazos. ( RRSS )

A través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram de la artista, la familia convocó al público, a quien Paulina consideraba su "segunda familia".

Quote

"Cumpliendo siempre su voluntad celebraremos la misa de mes en honor de nuestra Paulina Eterna con nuestra familia y el público de La Grande del Ecuador, nuestra 2da familia. Les extendemos esta invitación para que nos acompañen en la Basílica del Voto Nacional el Sábado 22 de noviembre a las 11 am. Les esperamos."

La invitación ofrece a los miles de fanáticos de la música nacional una oportunidad más para despedir y honrar el vasto legado de una voz que marcó a varias generaciones.

La misa en la Basílica del Voto Nacional era un pedido que Paulina había hecho en vida a su familia.

Paulina de las Mercedes Tamayo Cevallos falleció a los 60 años la madrugada del pasado martes 21 de octubre de 2025 en una casa de salud de Quito. La noticia fue confirmada en sus redes sociales, dejando un vacío profundo en la escena musical ecuatoriana.

El sepelio de la artista se llevó a cabo bajo un gran clamor popular, y sus restos fueron cremados para reposar en el Camposanto Monteolivo.

Días después de su fallecimiento, se conoció que Paulina Tamayo dejó un álbum póstumo grabado en secreto con colaboraciones de grandes figuras internacionales como Eva Ayllón (Perú) y Alberto Plaza (Chile), un "regalo" que la artista dejó preparado para sus fans, "previendo lo que se avecinaba", según su hijo.

