Familia de Paulina Tamayo invita al público a la Misa Homenaje en Quito

A un mes de la dolorosa partida de Paulina Tamayo, La Grande del Ecuador, sus familiares han extendido una invitación abierta a sus seguidores para que se unan a la misa en honor a su memoria. Cumpliendo con la voluntad de la artista, la ceremonia se realizará en uno de los lugares más emblemáticos de Quito.

Paulina Tamayo es una de las voces más reconocidas del pasillo y los albazos. ( )

A través de un comunicado difundido en la cuenta oficial de Instagram de la artista, la familia convocó al público, a quien Paulina consideraba su "segunda familia".

"Cumpliendo siempre su voluntad celebraremos la misa de mes en honor de nuestra Paulina Eterna con nuestra familia y el público de La Grande del Ecuador, nuestra 2da familia. Les extendemos esta invitación para que nos acompañen en la Basílica del Voto Nacional el Sábado 22 de noviembre a las 11 am. Les esperamos."

La invitación ofrece a los miles de fanáticos de la música nacional una oportunidad más para despedir y honrar el vasto legado de una voz que marcó a varias generaciones. La misa en la Basílica del Voto Nacional era un pedido que Paulina había hecho en vida a su familia.