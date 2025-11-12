Familia de Paulina Tamayo invita al público a la Misa Homenaje en Quito

A un mes de la dolorosa partida de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/paulina-tamayo-canta-junto-eva-ayllon-sombras-estreno-postumo-GF10371601 target=_blank>Paulina Tamayo</a><b>, La Grande del Ecuador</b>, sus familiares han extendido una invitación abierta a sus seguidores para que se unan <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/700-personas-acudieron-al-homenaje-a-paulina-tamayo-en-cuenca-BE10368922 target=_blank>a la misa en honor a su memoria</a>.<b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/esta-es-tragica-historia-detras-de-cancion-de-los-andes-tema-paulina-tamayo-NC10309646 target=_blank></a>