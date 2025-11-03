Música
03 nov 2025

Paulina Tamayo vuelve a cantar junto a Eva Ayllón en Sombras, su estreno póstumo

A menos de dos semanas de su partida, la familia de La Grande del Ecuador lanza la primera joya de su álbum póstumo, Paulina Eterna.

   
    Paulina Tamayo junto a Eva Ayllón. ( RRSS )
La conmoción por el fallecimiento de Paulina Tamayo el pasado 21 de octubre se ha transformado en un emotivo homenaje musical. Este domingo 2 de noviembre se estrenó el primer sencillo del álbum póstumo Paulina Eterna: el pasillo Sombras, interpretado a dúo con la incomparable cantante peruana Eva Ayllón.

Portada de Sombras, el primer sencillo de Paulina Eterna.
Portada de Sombras, el primer sencillo de Paulina Eterna. ( RRSS )

La canción, uno de los pasillos más icónicos del repertorio ecuatoriano, une a dos gigantes de la música latinoamericana, cumpliendo el deseo de Paulina de mantener viva su obra:

Quote

"Rendimos tributo a la memoria y al legado de nuestra eterna Paulina Tamayo, la Grande del Ecuador, junto con la incomparable Eva Ayllón, la Voz del Perú", se lee en la publicación oficial.

Un álbum de colaboraciones estelares

El disco completo, que Paulina dejó grabado en vida, fue concebido como un "álbum latinoamericano" y es, según su hijo, Willie Tamayo, "el mejor regalo desde el cielo" para sus fans.

El álbum incluirá dúos con una constelación de estrellas, que muestran la versatilidad que caracterizó sus más de cinco décadas de carrera:

  • Los Panchos (México)
  • Los Kjarkas (Bolivia)
  • Alberto Plaza (Chile)
  • Los Visconti (Argentina)

    • El álbum se planificó en secreto, incluso con Paulina viajando a grabar a los países de los artistas invitados. Willie Tamayo reveló a Ecuavisa que la artista le entregó el proyecto con la intención de que fuera lanzado una vez que ella "se fuera de gira a conquistar los escenarios celestiales".

