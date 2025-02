Desmantelan un concierto improvisado de Ed Sheeran en La India

El famoso cantante británico Ed Sheeran fue expulsado por la policía de un concierto improvisado que estaba ofreciendo en una calle de Bangalore, India. La policía alegó que el intérprete no tenía permiso para realizar la actuación, pero el artista ha negado esta afirmación. El video del momento se ha difundido como pólvora en redes sociales.

VIDEO | Ed Sheeran canta para una fanática que corría en un parque de Londres

El material difundido en redes sociales muestra a Sheeran con micrófono en mano y tocando la guitarra durante un concierto callejero en las inmediaciones de Church Street, una de las rutas más transitadas de Bangalore, que se ubica en el sur de la India.

Sin embargo, cuando el cantante interpretaba su popular tema 'The Shape of You', que era coreado por los asistentes al inesperado espectáculo, un oficial de la policía se acercó al artista y desenchufó el altavoz para detener el show, entre las quejas de la multitud.