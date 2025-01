La cantante Karol G es fuertemente criticada por ayudar a los afectados del incendio en L.A

Karol G tuvo un gran éxito en su última gira, posicionándose en la lista de los artistas que más dinero ganaron en gira. La colombiana, en un intento por ser parte de la ayuda tras los incendios en California, obtuvo críticas por la manera que quería hacerlo.

Por medio de su fundación Con Cora Foundation, la intérprete de 'Si Antes Te Hubiera Conocido' lanzó una línea de su merch llamada ‘Los Ángeles en nuestro corazón’, donde hay buzos con el valor de USD 120 y bolsos de USD 40.

Todas las ganancias que se obtiene de la compra de la merch de Karol G, serán donadas a YMCA of Metropolitan Los Angeles para apoyar a personas, así lo mencionó en la red social de Karol G Merch. Pero sus usuarios no aplaudieron su iniciativa de querer ayudar, más bien describieron a la colombiana como tacaña.

La publicación se llenó de comentarios negativos, incluso insistieron a la cantante que si desea ayudar, debe empezar en su propio país. Por otro lado, también hubo seguidores que felicitaron a Karol G por unirse a la causa, como otros cantantes lo hicieron.

“La ayuda no saldrá de su bolsillo”, “Que saque de su dinero esa tacaña. Pidiendo ayuda, por favor”, “Karol G tratando de quedar bien a costillas de sus seguidores”, “Si fuera de su bolsa si se llamaría ayudar, pero solo está haciendo que la gente done, no ella”

A pesar de los comentarios, Karol mantiene su merch disponible para destinar ese dinero por los incendios en Los Angeles.

