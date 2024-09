En un mundo donde los encuentros casuales con celebridades parecen ser solo una ilusión, una joven corredora vivió una experiencia inolvidable. Mientras corría en un parque, se topó con nada menos que el aclamado cantante británico Ed Sheeran.

Ed Sheeran, conocido mundialmente por sus éxitos como "Shape of You", "Thinking Out Loud" y "Perfect", estaba en plena grabación de un vídeo para su próximo proyecto en un canal del parque de Londres. La casualidad quiso que la joven corredora pasara por allí en ese momento preciso.

Lo que sucedió a continuación es algo que la fanática nunca olvidará. Ed Sheeran, conocido por su cercanía con sus seguidores, le preguntó si tenía alguna petición musical. Sin dudarlo, ella solicitó la canción tenerife sea, y el artista se puso a interpretar una versión acústica solo para ella.

La joven, evidentemente conmovida, decidió capturar el momento en un vídeo desde su celular. A pesar del cansancio por su rutina de ejercicio, mantuvo una gran sonrisa mientras disfrutaba el momento y al finalizar la canción se despidió del artista y continuó con su rutina.

El equipo de Ed Sheeran grabó el momento y el cantante lo subió a su cuenta de Instagram donde manifestó que si alguien conocía a la corredora se lo hiciera saber para tener también el video desde la perspectiva de ella. El video ya acumula más de 1 millón de likes.