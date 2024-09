El Festival Global Citizen celebrado en el Central Park de Nueva York este fin de semana conquistó no solo al público, sino también a usuarios en redes sociales. Varias estrellas musicales se presentaron, pero el performance que más llamó la atención fue la unión entre el vocalista de Coldplay, Chris Martin, y Ed Sheeran.

Post Malone, Jelly Roll, Doja Cat y Lisa de Blackpink también se presentaron sobre el escenario.

Esto es lo que se sabe sobre el próximo álbum de Coldplay, Moon Music

Clásicos como Yellow, Shape of You, Viva la Vida, Thinking Out Loud y más, fueron algunas de las pistas que encantaron al público desplegado en el parque más popular de la ciudad que nunca duerme, "me gustaría decirles lo impresionado que estoy al verlos, son un público increíble en las circunstancias más desafiantes", expresó el vocalista del grupo británico.