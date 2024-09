Coldplay y Tini Stoessel se unen en We Pray: una colaboración musical que promete emocionar a sus fans

El tema, categorizado como eufórico por medios internacionales y seguidores de Coldplay, está caracterizado por un planeta menguante, lleno de colorina que parece estallar sobre su superficie. La celebración suele caracterizar no solo los diseños de la banda, sino sus propios conciertos.

En la pista, su vocalista, Chris Martin, canta los versos “It feels like I’m falling in love/ You’re throwing me a lifeline/ Oh, not for the first time/ I know I’m not alone” (Siento como que me estoy enamorando/ Me estás lanzando un salvavidas/ Oh, no es la primera vez/ Sé que no estoy solo)".