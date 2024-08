Coldplay encabeza el tour más grande y exitoso de la historia del rock

La banda británica Coldplay alcanzó un hito sin precedentes en la industria musical. Según un informe de Billboard publicado el 16 de agosto, su gira "Music of The Spheres" se ha convertido en el tour más grande y exitoso en la historia del rock. El cuarteto liderado por Chris Martin ha superado el récord previamente establecido por Elton John, al acumular 945 millones de dólares en ganancias, desde el inicio de la gira en marzo de 2022.

Las cifras de Billboard Boxcore respaldan este logro histórico. Desde su inicio, "Music of The Spheres" vendió casi 9 millones de entradas, lo que la convierte en la gira de rock más lucrativa en los 40 años que Boxcore ha estado recopilando datos. Este tour no solo ha eclipsado al "Farewell Yellow Brick Road Tour" de Elton John, que recaudó 939.1 millones de dólares entre 2018 y 2023, sino que también ha dejado atrás a otras legendarias giras de rock como el "U2 360 Tour", que recaudó 736.4 millones de dólares entre 2009 y 2011.

El éxito de Coldplay no se limita solo a los ingresos. En términos de entradas vendidas, la banda también ha roto récords. En enero, superaron las 7.3 millones de entradas que U2 había vendido durante su "U2 360 Tour", estableciendo un nuevo estándar con "Music of The Spheres". Este logro coloca a Coldplay por encima de gigantes como The Rolling Stones, quienes ocupan el tercer lugar en este ranking con 6.4 millones de entradas vendidas en su "Voodoo Lounge Tour" de 1994-1995.