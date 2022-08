¿Coldplay en Ecuador?, publicación emocionó a fanáticos de la banda

Coldplay se encuentra en su gira mundial 'Music of the Sphere', en la que recorrerán varios países de América Latina como Argentina y Chile, sin embargo en el anuncio oficial, Ecuador no se encuentra en la lista.

Fanáticos ecuatorianos de la banda británica conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, iniciaron una petición de firmas para ser tomados en cuenta por el equipo detrás de la gira mundial.