Fans de Coldplay crean petición para traer a la banda a Ecuador, esto es lo que han conseguido

Music of the Sphere es el nombre de la gira mundial de la banda británica de pop rock, Coldplay, que cuenta con miles de fanáticos alrededor del mundo, y Ecuador no es la excepción.

La agrupación conformada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion, se ha convertido en uno de los grupos musicales de la década, su popularidad ha crecido y permanecido a pesar del tiempo.