Coldplay conmueve a sus fans al cantar 'Everglow para Hero' para un padre fallecido

Las canciones de la banda británica Coldplay, que lleva más de 25 años en la industria musical, han marcado el corazón de muchas personas que se han enamorado de sus letras que con el paso del tiempo lograron hacer historia.

Entre las más conocidas están: "Yellow", "Viva la Vida" o "Something Just Like This". En su última gira bajo el nombre de "Music of the Spheres" por su nuevo álbum, han impresionado a millones de fans en diferentes países del mundo.

Uno de estos países fue Japón, en dónde Chris Martin, el vocalista, conmovió a sus admiradores al homenajear al padre y esposo fallecido de una madre e hijo que asistieron a su concierto.

Fue el show número 116 cuando decidió sumar a su espectáculo a una pequeña familia para que disfruten de su música en vivo, allí levantó un cartel que decía "Can you play 'Everglow' for my husband in heaven?", qué traducido significa: ¿Puedes tocar 'Everglow' para mi esposo en el cielo?

A lo que de inmediato Martin respondió: "Sí, claro que puedo", mientras la mujer y el joven tenían una mano en su boca, sorprendidos por lo que estaban a punto de presenciar, el homenaje que el vocalista le haría a su ser querido.