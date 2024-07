Incluso ese momento destacado se vio eclipsado por una demanda por plagio (ganó Coldplay), lo que hizo que Martin estuviera aún más decidido a demostrar sus habilidades como compositor.

Sin disculpas

Los gustos de Martín son sinceramente universalistas. Cuando le pregunté en 2011 qué canciones le hubiera gustado escribir, no sólo mencionó himnos de rock como Bittersweet Symphony y Where the Streets Have No Name, sino también estándares como Somewhere Over the Rainbow y What a Wonderful World.