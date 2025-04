Una foto distribuida el 14 de abril de 2025 en la cuenta de X de Blue Origin muestra (en el sentido de las agujas del reloj desde la izquierda) a la empresaria estadounidense Lauren Sánchez, la ex científica de la NASA Amanda Nguyen, la cantante Katy Perry, la presentadora de televisión Gayle King, la ex científica de la NASA Aisha Bowe y la productora de cine Kerianne Flynn posando con sus trajes espaciales antes de la misión suborbital exclusivamente femenina a bordo del cohete New Shepard. ( )