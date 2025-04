Travis Scott decora el desierto, Green Day protesta y Rawayana une Venezuela con Coachella

'American Idiot' , uno de sus sencillos más populares y que da título al álbum de 2004 que les catapultó a la banda, abrió el concierto de una banda que volvía a su faceta de protesta al grito de "No soy parte de la agenda MAGA (Make American Great Again)" .

Los miembros de Rawayana no fueron los únicos venezolanos en actuar en Coachella: el director de orquesta Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles se estrenó en el desierto de Indio congregando a una gran masa de curiosos para ver por primera vez en el festival a una orquesta sinfónica en acción.

Dudamel no defraudó con un ambicioso repertorio que abarcó desde clásicos como 'The Ride of The Valkyries' ('Cabalgata de las Valquirias') a la fusión de rap con la banda sonora de Jurassic Park o las interpretaciones de 'Dumbai' y 'La que puede, puede', junto a los argentinos Ca7riel & Paco Amoroso.

También El Malilla, Iván Cornejo y la española Judeline realizaron hoy sus actuaciones, encontrándose entre el escueto grupo de artistas de raíces hispanas y latinoamericanas que ofrecen espectáculo en esta edición del festival más grande de EE.UU.