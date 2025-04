El tema, descrito por el propio artista como un "poema audiovisual" , ha conmovido a sus seguidores no solo por su profundidad emocional —Nodal confesó haber llorado al ver el resultado final— , sino por los simbólicos detalles que apuntan directamente a su historia con la hija de Pepe Aguilar .

El videoclip, que inicia con un pastel de 90 velas —una metáfora sobre envejecer juntos— , ha sido interpretado por los fans como una respuesta a los recientes comentarios de Ángela durante un concierto en Ciudad del Carmen , donde sus palabras ( "No tiene la culpa el que promete, sino el que le cree" ) generaron especulaciones.

Sin embargo, la pareja parece haber cerrado filas: imágenes de ambos sonrientes en el Aeropuerto de Toluca y el apoyo público de Aguilar al compartir el enlace de la canción en sus redes refuerzan la idea de que su matrimonio sigue más fuerte que nunca.

El lanzamiento no está exento de polémica. "Amé" llegó días después de que Nodal y su ex, Cazzu (madre de su hija), estrenaran temas el mismo día, un hecho que no pasó desapercibido en redes sociales.

Pero lejos de enfocarse en las críticas, el cantante sonorense asegura buscará deslindarse de proyectos anteriores marcados por momentos turbulentos de su vida, y que esta canción marca el inicio de una nueva etapa artística: