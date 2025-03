Christian Nodal tuvo que ir a terapia tras las críticas por su romance con Ángela Aguilar

Christian Nodal, uno de los artistas más reconocidos de la música regional mexicana, acaparó los reflectores del espectáculo desde que su vida amorosa comenzó a ser tema de conversación. Su ruptura con la cantante argentina Cazzu, con quien comparte una hija, y su siguiente romance con Ángela Aguilar lo volvieron el blanco de los medios. Esto llegó a ocasionarle fuertes ataques de estrés.

El noviazgo entre Nodal y Aguilar no pasó desapercibido, especialmente cuando se dio a conocer que ambos habían contraído matrimonio en secreto. Esta boda, que no fue anunciada previamente, provocó una ola de desaprobación entre los seguidores de la pareja, quienes no dudaron en expresar su descontento a través de comentarios en redes sociales.

