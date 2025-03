La situación no quedó allí, Aguilar y Nodal fueron hasta el altar, se casaron con la bendición de sus familias. La reputación de la familia Aguilar empezó a decaer, la mayor parte de la opinión pública señalaba a la joven de "meterse" en la relación de la argentina. Sus declaraciones en un programa digital no ayudaron. La mala imagen de Ángela incrementó.

Pese a que no han ganado cariño de más público, Nodal aseguró que lo que él prima es el amor y apoyo de sus fans, así como de su familia, "trato de amar a toda la gente que me rodea, y me aman muy bonito también", expresó, de esa forma, mientras aquel núcleo se mantenga fuerte, él podrá seguir adelante, "no importa qué pase detrás de las capas de lo que la gente se pueda imaginar".

Mala decisión, Christian Nodal responde a la entrevista de Cazzu en una transmisión en vivo

Ángela Aguilar forjó su relación con Nodal después de su matrimonio, y posterior a aquel momento la pareja ha permanecido unida y vista en todo tipo de eventos públicos. El odio que reciben en redes sociales no parece llegar a nublar su estabilidad mental, al menos por el momento.