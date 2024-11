Además, declaró que, según su versión de la historia, las cosas no son como las han comentado hasta ahora, en específico Ángela Aguilar, quien brindó una entrevista a ABC News, y en ella fue consultada al respecto. La hija de Pepe Aguilar declaró que "ningún corazón fue roto" y "todos los involucrados están juntos, unidos y en la misma página", entre otras cosas más.

Cazzu respondió a la boda entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Cazzu, por su parte, declaró sin pelos en la lengua sobre lo dicho por la mexicana, "me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira (...) La gravedad que me parece de todo esto es que viene de boca de uno de los protagonistas". Nodal, horas después, no dudó en utilizar su Instagram para reaccionar a lo dicho por su expareja. Mala decisión, después de la repercusión que tuvo su respuesta en redes sociales.