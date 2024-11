Cazzu desmiente a Ángela Aguilar en inédita entrevista sobre su relación con Christian Nodal: "Es mentira"

"Todos los involucrados están juntos, unidos y en la misma página", estableció la intérprete de música regional mexicana, además de decir que "a nadie le rompieron el corazón", dando a entender que la ex de Nodal tenía conocimiento, o incluso, "dio la bendición" a la sorpresiva pareja, misma que se casó en un inesperado evento de la mano de sus familias.

El drama alrededor de Cazzu, Ángela Aguilar y Christian Nodal está lejos de acabar. Después de una reciente entrevista en que la cantante mexicana declarara con respecto a este triángulo amoroso al canal ABC News , en el que dijo que "a este punto de su vida" no tiene que dar explicaciones a nadie, y más detalles, la carta de paz que la argentina mantenía, se esfumó.

“Una separación bastante conflictiva... Mantuve silencio por todo este tiempo, porque me parecía lo correcto” , empezó diciendo, "se puso en duda mi integridad como persona (...) se dijo hace poco que yo tenía conocimiento desde hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas, y que yo estaba en pleno conocimiento de que yo formo parte de una especie como de plan...", declaró.

Además prosiguió diciendo: "Lo cual me siento como un poco en la necesidad de refutar por completo y decir que es mentira (...) La gravedad que me parece de todo esto es que viene de boca de uno de los protagonistas, diferente es cuando sale con las notas, por ahí, la gente dice cualquier cosa, se han inventado tantas cosas, le han hecho mucho daño a mi familia, lo he soportado en silencio".

