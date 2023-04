Belinda rompe el silencio y declara sobre el embarazo de su ex, Christian Nodal

La exprometida de Christian ha sido consultada en distintas ocasiones con respecto a su pasado amoroso, incluso sobre el embarazo de la nueva pareja de su ex, hechos que la agotaron y razón por la que decidió declarar su postura de una vez por todas.

"Les pido por favor, aprovecho para decir que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados; de verdad, es muy molesto. La vida pasa, cada quien tiene su vida. Y por respeto a la nueva familia, creo que no tengo porqué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo", dijo en el programa mexicano De primera mano.

La enfermedad de transmisión sexual de la que se contagió Christian Nodal tras su ruptura con Belinda: "Solo pensaba en sexo"

Además dejó en claro que no existen dramas actuales y todo quedó en el pasado, aún más tras la llegada del futuro primer hijo de Nodal, con quien compartió años de relación y amor: