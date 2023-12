Todo este rechazo a Sebastian se debe a que tras haberse comprometido con la intérprete de Sin pijama en diciembre del 2022, tres meses después surgieron rumores de una infidelidad por parte del futbolista, quien confirmó el hecho a través de una disculpa pública hacia Becky G.

"Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces", expresó el centrocampista del Football Club Dallas.