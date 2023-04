El pasado fin de semana, la intérprete de Bailé con mi ex se presentó en el festival musical, Coachella, complaciendo a todos sus fanáticos con su show, no solo por el beso que se dio con Natti Natasha , sino por un mensaje que compartió con todos los presentes y aparentemente fue dirigido a su exprometido.

Mientras que Becky G apareció sin su anillo, el futbolista estadounidense de raíces argentino rompió el silencio con un extenso escrito en Instagram: “Has sido una luz en mi vida, mi fuerza, quien siempre me ha mostrado amor incondicional. En vez de honrar ese amor cada día, he hecho lo contrario, te he hecho daño e irrespetado a la persona que más amo. Lo siento y sé que tengo que hacer todo y más para ganarme tu confianza y el amor que mereces”, publicó en redes sociales.

Becky G responde a la polémica infidelidad de su prometido, Sebastian Lletguet, en plena alfombra roja