Becky G enfrentó una dura época mediática este marzo del 2023 después de que la infidelidad de su novio , Sebastián Lletget, se regara por redes sociales como pólvora. No es para menos, ambos tenían planes de matrimonio y la cantante cargaba un anillo de compromiso que materializaba su promesa.

Aún así, todo se deterioró. Un mensaje público del futbolista argentino confirmó lo que se rumoraba, en él, le pedía disculpas a su pareja y dedicaba palabras de afecto, mismas que no pasaban por la garganta de los fanáticos de la intérprete.

“Para Becky, has sido la luz en mi vida, mi fortaleza, quien siempre me ha demostrado un amor incondicional. En lugar de honrar ese amor todos los días, he hecho lo contrario, lastimándote y faltando el respeto a la única persona que amo más que a nada. Lo siento mucho y sé que tengo que hacer lo que sea necesario para recuperar la confianza y el amor que te mereces”, escribió en su Instagram junto a una fotografía.

Novio de Becky G es acusado públicamente de infidelidad: "Sebastián, tu novio, te engañó"