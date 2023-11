Prensa española revela que hijos y hermano de Shakira tuvieron que defenderla de Clara Chía cuando la intentó agredir físicamente

El programa de farándula Chisme no like tuvo una nueva exclusiva sobre el drama que parece no acabar y se ha convertido en la novela favorita de la audiencia de habla hispana: el turbulento fin de la relación de Shakira y Gerard Piqué así como el amorío del exfutbolista con Clara Chía.

Esta vez la periodista Adri Toval reveló impactantes detalles sobre una supuesta agresión física de parte de la joven española hacia la artista colombiana que se habría llevado a cabo durante la celebración del último cumpleaños de uno de los hijos de la artista cuando todavía vivían en Barcelona, en la mansión que la barranquillera compartía con el español y los menores, Milan y Sasha, quienes intervinieron para defender a su madre.

Sale a la luz que Piqué habría engañado a Shakira con su entrenadora personal antes de su romance con Clara Chía