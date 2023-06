La intérprete evitó las declaraciones en ese momento, posterior a las disculpas públicas de Sebastián hacia Becky en su Instagram oficial, donde aceptaba los hechos y además mostró un alto grado de arrepentimiento, la cantante con raíces hispanas pareció continuar con su vida tanto personal como musicalmente. Recientemente, en una entrevista con la revista People, Becky vuelve a ser consultada al respecto.

El insólito mensaje que envió Becky G en Coachella a su prometido

"Este año ha sido un viaje de gran crecimiento para mí. He enfrentado situaciones difíciles, pero he aprendido a manejarlas con gracia y no perder de vista quién soy. Me siento orgullosa de cómo he navegado todo", explicó. Cabe recordar que Becky dejó de utilizar el anillo de compromiso, y pese a que no se aclaró si continuaba o no en una relación con el deportista, nunca más se los volvió a ver juntos.