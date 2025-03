Ahora, Ángela reaccionó en sus redes sociales, sea o no de forma directa lo hizo. La hija de Pepe Aguilar, que antes de iniciar una relación matrimonial con Christian no contaba con tanta mala reputación, compartió a su comunidad de seguidores los nuevos lanzamientos que están por venir.

Ángela Aguilar en el ojo del huracán tras esta radical decisión de los Billboard

Lo hizo mostrando una pequeña parte de la letra de sus temas, mismos que también contarían con un mensaje claro a sus vivencias. "Está bien si me creen pero si no, también. Allá mi vida y la de cada quién, porque este amor no lo voy a esconder", dice un verso, aunque ese no es el único tema que promocionó.