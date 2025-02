La joven artista será galardonada con el premio Breakthrough, durante la ceremonia Billboard Women in Music el próximo 29 de marzo. Este premio es otorgado a las artistas "más influyentes y que a lo largo del año han moldeado el panorama de la música".

Aunque Ángela celebró esta noticia en sus redes sociales, algunos usuarios no tardaron en reaccionar negativamente. La mayoría señaló que la cantante no tiene más que colaboraciones en su repertorio, por lo que no debería ser reconocida en eventos de esta magnitud.

Ángela Aguilar lanza un mensaje de Año Nuevo y desata una ola de odio en redes

Además, el periodista argentino Javier Ceriani dio detalles sobre el supuesto motivo de esta premiación a la hija de Pepe Aguilar. Según Ceriani, la cantante se presentará en los premios Lo Nuestro el próximo jueves 20 de febrero junto al pianista Arthur Hanlon, mismo que es esposo de la directora de la revista Billboard, Leyla Cobos.