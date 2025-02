Preocupación por la salud de Belinda: "Mi cuerpo explotó"

Para evitar especulaciones, Belinda dio detalles sobre lo sucedido. Durante una llamada con el medio POSTA , aclaró que su estado de salud no es el mejor, ya que su cuerpo colapsó debido al exceso de trabajo .

Belinda vuelve a ser el centro de atención, pero esta vez no por su música, sino por un problema de salud . Por medio de su cuenta de Instagram, la artista compartió una foto desde el hospital, mostrando su brazo con una vía intravenosa.

La cantante agregó que los médicos le están realizando varios estudios, ya que esta no es la primera vez que termina en el hospital de urgencias, pero toma tiempo.

"Ya van varias veces, dos o tres, que en muy poco tiempo he tenido que ir al hospital porque no estoy bien. Ahorita apenas están revisando, haciendo los estudios, y eso toma tiempo. Entonces, no puedo decirte exactamente la situación, pero estoy tranquila", añadió.

Belinda concluyó diciendo que espera recuperarse lo antes posible para asistir a Premio Lo Nuestro, donde se presentará y cuenta con dos nominaciones.

LEA TAMBIÉN: Daddy Yankee responde a las declaraciones de su hija Jesaaelys