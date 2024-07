Este 23 de julio, la mítica boyband One Direction, se encuentra de aniversario, al cumplir 14 años desde su formación en el programa Factor X. Sus fanáticos, quienes acompañan a la banda desde sus inicios, decidieron homenajear a la agrupación británico-irlandesa. LEA TAMBIÉN: Se hizo pasar por Justin Bieber, Billie Eilish y Post Malone, ahora es condenado por la justicia La banda One Direction, conformada por Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y Liam Payne, surgió de este programa, donde compitieron como agrupación y luego consiguieron ser la boyband del siglo. A pesar de no ganar Factor X, y quedar en tercer lugar, el productor discográfico de Sony, Simon Cowell, ofreció un contrato a la banda para lanzar su disco.

One Direction en el programa de Factor X ( )

Un fenómeno mundial

One Direction lanzó su primer sencillo en septiembre de 2011, What makes you beautiful, la canción fue un éxito total, obteniendo hasta el día de hoy más de un billón de visualizaciones en YouTube. Desde ese momento, durante seis años se mantuvo como una banda activa, sacando éxito tras éxito y ganando varios récords. La banda británica batió con seis récords Guinness como: la primera agrupación en debutar como el número uno con sus primeros cuatro álbumes en EE.UU.; obtener el puesto número tres con Live While We're Young el debut más alto de un grupo británico en la lista de sencillos de Estados Unidos; y la mayor cantidad de suscriptores de una banda en la plataforma YouTube, con alrededor de 37 millones.

Foto de archivo de One Direction ( )

Hasta marzo de 2015 lanzaron cuatro discos con todos los integrantes juntos, dado que Zayn Malik anunció su retiro de One Direction. Sin embargo, Styles, Horan, Tomlinson y Payne, continuaron al sacar otro álbum llamado Made in the A.M.. Desde el mismo año, meses más tardes de sacar su última canción, la banda anunció que se darían una pausa indefinida, para que cada miembro pueda experimentar su carrera como solista. Cada integrante forjó su vida artística con sencillos y álbumes por su lado, confirmando la separación de la banda.

Memes sobre el aniversario número 14 de One Direction ( )

Los proyectos que cada miembro tiene

Harry Styles puso fin a su segunda gira Love on Tour, el cual exploraba su tercer álbum, Harry's House, por lo que muchos fans especulan que el británico pronto anunciará proyectos musicales. Zayn Malik lanzó en mayo de este año, el álbum Room Under the Stairs, el cual cuenta con 20 canciones. Mientras que Louis Tomlinson y Niall Horan, continúan realizando conciertos por distintas partes del mundo, homenajeado sus respectivos discos estrenados el año pasado: Faith In future y The Show.

Fechas de la gira por Latinoamérica de Niall Holan ( )

Los directioners siguen recordándolos con cariño