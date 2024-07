Esta vez un nuevo video sale a la luz, en él, Shawn se ve jugando fútbol en una cancha improvisada dentro de un campo en medio de la selva, junto a niños y miembros jóvenes de la comunidad, en redes sociales, las reacciones no tardaron en llegar.

"Que humilde mi Shawn", "Imagina poder decir jugué pelota con Shawn Mendez", "A él sí le perdono que se coma el penal", fueron algunos de los más destacados.

Esta es la verdadera razón por la que Shawn Mendes está en Ecuador: un cantante ecuatoriano lo revela

Días antes, el cantante Tres Dedos fue el encargado de difundir la razón detrás de la llegada del intérprete al Ecuador, "me vine acá porque me voy a la Amazonía, quiero conocer porque me lo han recomendado", le dijo la celebridad al artista ecuatoriano.

Hasta el momento, los fans de Mendes se encuentran difundiendo algunos de sus movimientos sobre su paseo, aunque siga realizándolo bajo perfil.