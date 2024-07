Esta es la verdadera razón por la que Shawn Mendes está en Ecuador: un cantante ecuatoriano lo revela

Taleb continuó con su explicación, donde dijo que escuchó a Mendes hablar por el celular y ahí reconoció la voz del canadiense . Sin embargo, aún no estaba seguro de que fuera Shawn Mendes , por lo que el ecuatoriano se mantuvo cerca.

Además, el ecuatoriano comentó, entre risas, que el intérprete de Treat You Better, lucia ropa cómoda, semejante a un excursionista. Taleb destacó que Shawn pasó por desapercibido gracias a su look y bajo perfil, aunque algunas fans lo reconocieron y reaccionó de una forma amable con cada uno de ellos.

