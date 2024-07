La Velada del Año 4, uno de los eventos boxeo aficionado entre streamers, creadores de contenido y celebridades, organizado por Ibai Llanos, se llevó a cabo el pasado sábado 13 de julio en un ambiente lleno de energía y emoción. Entre los asistentes, el exfutbolista Gerard Piqué se destacó por su presencia al ser uno de los amigos más cercanos, además de socio del joven youtuber, quien se encontraba en compañía de su actual pareja, Clara Chía Martí.

Bizarrap hizo vibrar al estadio Santiago Bernabéu y su exitosa colaboración con Shakira, Music Sessions # 53, no podía faltar en su espectáculo, generando todo tipo de reacciones en las personas que desde las notas del tema no quitaron su mirada en el ex de la barranquillera y su joven novia.

