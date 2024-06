"El señor Gerard Piqué esta semana me ha llamado para pactar. Él no quería llegar a juicio, pero como yo tengo la certeza de que no he cometido ningún delito, he dicho: Yo me la juego, aunque me enfrente a una pena de prisión de cinco años, yo me la juego. Porque lo único que he hecho es mi trabajo: fotografiar a personas conocidas”, declaró después de triunfar legalmente, mientras tanto, la pareja continúa con su vida pública.