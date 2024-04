Clara Chía Martí, actual novia de Gerard Piqué, vive una historia que parece sacada de la televisión. Era una joven de zona alta que trabajaba como camarera, pero terminó enredada en un drama mundial. La relación de Gerard Piqué y Clara Chía habría llegado a su fin: "Él está con una mexicana" Saltó a la luz pública por la separación de Piqué y Shakira, como la mujer que estuvo en medio de esa relación. Sin embargo, hora tiene fans, y a sus 25 años, después de casi tres de relacionarse amorosamente con Piqué, continúa en el escrutinio público.

Imagen de archivo de Clara Chía Martí y Gerard Piqué. ( )

Una supuesta excompañera de trabajo en el bar donde servía tragos, La Traviesa, apareció públicamente para contar su versión de los hechos, no a través de los medios, sino de las redes sociales. Su nombre es Stella Jou, y ha desatado decenas de cuestionamientos a la actual novia de Piqué. "Yo con Clara al principio me llevaba normal. Era una chica bastante simpática, pero yo soy tímida y no hablábamos mucho. Ella tenía mucha relación con los socios del bar. Teníamos feeling de decirnos 'Me encanta tu top' pero nada más. A las 03:00 yo me iba, pero varias camareras, entre ellas Clara, cuando cerraba el bar, se quedaban en el reservado con gente famosa, cantantes, tenistas, futbolistas y tal", empieza contando. La excompañera también dijo que Clara tenía un novio y dio detalles de cómo era su relación con él.

"Con Clara éramos compis de barra, trabajábamos los mismos días, mismo horario, nos hicimos más afines. Nunca me olí nada con Piqué porque Clara tenía novio", confesó.

Imagen de archivo de Clara Chía Martí y Gerard Piqué. ( )

"Yo conocía muchísimo al novio de Clara porque venía al bar de copas. Trabajaba en una agencia de publicidad en Barcelona. Yo veía que ella tenía muy buena relación con los futbolistas, entre ellos Piqué. Un día entró con pasamontañas al bar, pero no me pareció raro porque era un cliente muy recurrente, incluso cuando el local ya estaba cerrado, él estaba dentro. Yo creía que Clara y Piqué eran solo muy amigos porque Clara tenía novio y se les veía bien. Me he esperado 3 años a contarlo. Supuse que la pareja entre Shakira y Piqué era solo de apariencia, postureo", explica.

"Clara y Piqué tenía una canción propia que era Sobrio de Maluma. Cuando la poníamos Clara se volvía loca".