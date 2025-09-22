Silent Hill f no es para todo el mundo

Silent Hill f no solo cumplió las expectativas, sino que las superó. Después de décadas de altibajos en la franquicia, esta nueva entrega, desarrollada por el estudio NeoBards Entertainment, logró redefinir el terror psicológico con una ambientación audaz aunque la narrativa quizá pudo ser mejor, es un gran salto. Ambientado en el Japón de los años 60, el juego sumerge a los jugadores en una pesadilla neblinosa y llena de simbolismos culturales que se sienten familiares.

La historia nos presenta a Hinako Shimizu, una joven estudiante que se ve atrapada en una versión retorcida de su pueblo, Ebisugaoka. El juego aborda temas profundos entrelazándolos con una trama llena de giros y sorpresas que se revelan a través de cartas y cinemáticas.

Visualmente, los mapas están llenos de detalles inquietantes, desde las calles de Ebisugaoka hasta el otro mundo del que no se revelan detalles para evitar arruinar la sorpresa. El director, Al Yang, y el compositor Akira Yamaoka, con la colaboración de Kensuke Inage, han creado una atmósfera única que se amalgama perfectamente con la acción y el suspenso. La experiencia sonora es sublime, especialmente si se juega con audífonos, ya que el audio 3D y la respuesta háptica del control DualSense de PS5 te garantizan una inmersión total y muchos sustos.

Aunque Hinako no es una superheroína, el juego le proporciona movimientos estratégicos que hacen que las peleas sean dinámicas. Se agregó una barra de cordura que, aunque no parece ser crucial en las dificultades convencionales, podría ser un elemento interesante para los jugadores que busquen un desafío extra. La limitación de armas y objetos de curación obliga a los jugadores a explorar cada rincón y a pensar estratégicamente antes de enfrentarse a un enemigo.

Por otro lado, los acertijos son un elemento fundamental del juego. Son inteligentes, variados y se integran de forma natural en la narrativa. A diferencia de otros títulos, estos rompecabezas te invitan a reflexionar y a interpretar la historia, en lugar de ser meros obstáculos. Los veteranos de la saga se sentirán como en casa con la complejidad de los acertijos, pero los nuevos jugadores también podrán disfrutarlos, ya que el nivel de dificultad puede ajustarse a las preferencias de cada quien.

