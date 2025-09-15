Videojuegos
Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récords de taquilla en todo el mundo

La primera entrega de la trilogía final de Demon Slayer tuvo un debut arrollador en occidente, superando las expectativas y desplazando a otros grandes títulos.

   
    Tanjiro mira su reflejo a través de los ojos de Akaza( Foto de Ufotable )
Tras su rotundo éxito en Asia, la película Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie: Infinity Castle ha tenido un debut espectacular en América y Europa. La cinta basada en el popular anime de Koyoharu Gotouge, que ya había triunfado en taquillas de Japón y Corea del Sur, logró consolidarse como un fenómeno global al superar incluso las proyecciones más optimistas en países clave como Estados Unidos.

En Estados Unidos, la película tuvo una recepción arrolladora, recaudando USD 11.4 millones en sus funciones previas a su estreno oficial, una cifra que rompió el récord de USD 4.3 millones que ostentaba Dragon Ball Super: Super Hero. El filme consiguió más de USD 70 millones en su primer fin de semana en EE. UU., consolidándose como uno de los grandes éxitos animados de 2025.

Este fenómeno no se limitó a Estados Unidos. En Italia, Demon Slayer: Castillo Infinito se convirtió en la película de anime con el mejor estreno en la historia de la región, con 98,000 entradas vendidas, y se colocó como el cuarto mejor estreno del año, solo por detrás de éxitos como Intensa-Mente 2. De igual forma, en España debutó en el primer lugar con 3.3 millones de euros recaudados.

A nivel global, la película ha superado las expectativas. En Japón, donde lleva nueve semanas consecutivas en el primer lugar, ya ha recaudado más de USD 213 millones. Con su éxito en otros territorios, ha acumulado cerca de 353 millones de dólares en todo el mundo, colocándose entre las películas animadas más taquilleras de 2025.

El éxito de Demon Slayer: Castillo Infinito también ha roto récords históricos en la industria del anime. En su primer fin de semana en Estados Unidos, superó los USD 31 millones que había logrado Pokémon: La primera película en 1999, consolidándose como el mayor estreno de una cinta de anime en la historia del país.

Para Ecuador aún no hay datos específicos de taquilla, sin embargo, se espera que igual haya nuevos récords debido a la gran asistencia que se vio en los cines el pasado fin de semana.

La película, que ha recibido una calificación de "A" en CinemaScore y ha sido aclamada por la crítica y el público, demuestra que el fenómeno de Demon Slayer cruzó todo tipo de fronteras, atrayendo a nuevas audiencias. Esto llevó a sus creadores a planear una trilogía cinematográfica para el arco final, con la próxima entrega programada para 2027 y el gran desenlace para 2029.

