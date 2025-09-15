Demon Slayer: Castillo Infinito rompe récords de taquilla en todo el mundo

Tras su rotundo éxito en Asia, la película <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/demon-slayer target=_blank>Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba The Movie</a>: Infinity Castle ha tenido un debut espectacular en América y Europa. </b>La cinta basada en el popular anime de<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/record-de-taquilla target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/gaming/temporada-3-one-punch-man-fecha-estreno-KH10063900 target=_blank></a></b>