Nintendo anuncia Mario Tennis Fever para Switch 2 con el nuevo modo Fever Shot

Durante el Nintendo Direct del 12 de septiembre de 2025, la compañía japonesa presentó oficialmente Mario Tennis Fever, la próxima entrega de la saga que debutará en exclusiva para la Nintendo Switch 2.

El juego introduce la innovadora mecánica Fever Shot, una modalidad que promete revolucionar los partidos de tenis al permitir ejecutar ataques y efectos especiales capaces de cambiar el rumbo de cada encuentro.

La propuesta incluye un plantel de 30 personajes jugables y la posibilidad de elegir entre 30 raquetas distintas, cada una con habilidades únicas que influyen directamente en el desarrollo de los partidos. Con esta combinación, la estrategia será tan importante como la habilidad en los controles.

El lanzamiento mundial de Mario Tennis Fever está previsto para el 12 de febrero de 2026, consolidándose como uno de los estrenos más esperados de la próxima generación de Nintendo.