Nintendo anuncia Mario Tennis Fever para Switch 2 con el nuevo modo Fever Shot

Durante el Nintendo Direct del 12 de septiembre de 2025, la compañía japonesa presentó oficialmente Mario Tennis Fever, la próxima entrega de la saga que debutará en exclusiva para la Nintendo Switch