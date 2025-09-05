La temporada 3 de One-Punch Man ya tiene fecha de estreno

Han pasado seis años desde que se emitió la segunda temporada de One-Punch Man, pero la larga espera de los está a punto de terminar. La tercera temporada del aclamado anime de superhéroes ya está entre los lanzamientos más esperados de 2025, con una fecha de estreno oficial confirmada para este otoño.

La serie, que sigue las aventuras de Saitama, un superhéroe que puede derrotar a sus enemigos de un solo puñetazo, se ganó el corazón del público con su humor y su increíble animación (sobre todo su primera temporada). La tercera temporada llega para celebrar el décimo aniversario de la franquicia y promete traer de vuelta toda la acción que los fans extrañan.

La fecha oficial de estreno es el 12 de octubre. Sin embargo, una semana antes, el 5 de octubre, se emitirá un episodio especial que resumirá la segunda temporada. Este recopilatorio servirá para refrescar la memoria de los espectadores y prepararlos para el regreso del héroe. La serie se podrá seguir semanalmente a través de Crunchyroll.

El estudio de animación J.C. Staff, que se hizo cargo de la segunda temporada y recibió críticas por la calidad de la animación, regresa para producir esta nueva entrega.

Además, hay un cambio de director, con Shinpei Nagai al frente del proyecto. Nagai, consciente de la alta expectativa y las críticas anteriores, admitió en sus redes sociales que no tiene grandes créditos a su favor. No obstante, aseguró que él y su equipo son grandes fans de la obra y que se están esforzando al máximo para honrarla.

La animación es uno de los temas más delicados. Los fans están preocupados por si la calidad se mantendrá a la altura del arte de Yusuke Murata en el manga. Aunque las primeras imágenes han generado algunas dudas, aún es muy pronto para juzgar el resultado final.

Los seguidores de One-Punch Man esperan que, a pesar de los cambios, la esencia de la serie se mantenga intacta y la nueva temporada cumpla con las expectativas.

