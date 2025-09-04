Hollow Knight: Silksong colapsa Steam y varias tiendas digitales en su lanzamiento

El esperado lanzamiento de Hollow Knight: Silksong desató el caos este 4 de septiembre . Apenas minutos después de publicarse a las 09:00 (hora Quito-Bogotá-Lima) , la avalancha de jugadores provocó la caída simultánea de Steam, la eShop de Nintendo Switch 2, la PlayStation Store y la Microsoft Store .

Aunque algunos afortunados lograron comprarlo en PC en los primeros segundos, la mayoría de usuarios se encontró con errores de red que impedían acceder a las plataformas. Según cifras iniciales, ya había más de 75 000 jugadores simultáneos en Steam antes de los fallos.

La alternativa más estable ha sido Humble Bundle, donde se pueden adquirir claves oficiales para canjear en Steam. En consolas, sin embargo, los usuarios deberán esperar a que la saturación baje.

El fenómeno ha superado incluso al del juego original: Hollow Knight alcanzó un pico de 70 000 jugadores, mientras que la secuela no solo rompió esa marca, sino que también consiguió lo impensado: hacer caer todas las principales tiendas digitales al mismo tiempo.