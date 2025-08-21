Videojuegos
Hollow Knight: Silksong finalmente tiene fecha de lanzamiento

Tras años de espera y especulaciones, Team Cherry confirmó que la esperada secuela saldrá a la venta el 4 de septiembre de 2025. El anuncio marca el fin de la incertidumbre para millones de seguidores.

   
    Hollow Knight: Silksong ya tiene fecha de lanzamiento( Foto web )
Después de años de rumores y una espera que parecía interminable, Hollow Knight: Silksong por fin tiene una fecha de lanzamiento oficial. El estudio Team Cherry confirmó que la ansiada secuela de su aclamado metroidvania saldrá a la venta el 4 de septiembre de 2025. El anuncio pone fin a la larga incertidumbre que ha llevado a la comunidad a hacer bromas y memes sobre la falta de noticias del juego, y llega en un momento de gran expectación, especialmente después de que el juego no se presentó en el Opening Night Live de Gamescom 2025.

La confirmación llega después de un extenso período de desarrollo que se prolongó por más de siete años. El proyecto, que inicialmente se concibió como una simple expansión para la primera entrega, se transformó en un juego completo debido a la ambición y al gran volumen de contenido. Para este lanzamiento, Team Cherry no ha dejado a nadie por fuera: Silksong estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch, y además llegará de inmediato a Xbox Game Pass.

En esta nueva aventura, los jugadores tomarán el control de Hornet, la protectora de Hallownest, que se encuentra en un reino inédito. Este nuevo mundo se caracteriza por su estética basada en la seda y la música. La exploración se desarrollará a través de escenarios extensos que incluyen grutas cubiertas de musgo, bosques de corales, y ciudades de oro, lo que garantiza una gran variedad de escenarios para los jugadores.

El juego trae consigo una serie de novedades que prometen renovar la experiencia de juego. Hornet, la nueva protagonista, tendrá un abanico de movimientos más amplios y acrobáticos, lo que dará una mayor agilidad en el combate y la exploración. Team Cherry ha asegurado que el título contará con un sistema de combate ampliado, nuevas herramientas artesanales y más de 150 enemigos y jefes totalmente nuevos por descubrir.

Otro aspecto muy esperado por la comunidad es el regreso del compositor Christopher Larkin, el genio detrás de la aclamada banda sonora del juego original. Además de la música, el juego tendrá un modo de alta dificultad llamado Silk Soul, una variante que está pensada para los jugadores más exigentes que busquen un desafío adicional después de completar la campaña principal.

Con su fecha de estreno, Hollow Knight: Silksong se convierte en un fuerte contendiente para el título del GOTY 2025. El lanzamiento simultáneo en todas las plataformas, junto con su disponibilidad inmediata en Xbox Game Pass, es una estrategia que permite a Team Cherry llegar a una audiencia global. El juego enfrentará a otros rivales importantes, como los ya rumoreados Clair Obscur: Expedition 33 y Donkey Kong Bananza.

El largo camino que ha recorrido el juego pone de relieve los grandes desafíos que enfrentan los estudios de videojuegos independientes. La presión del público, los constantes pedidos en redes sociales y la dificultad para mantener el interés de la comunidad durante un largo período de tiempo sin noticias relevantes son un verdadero reto. A pesar de esto, la comunidad se mantuvo fiel y con grandes expectativas por el lanzamiento del juego.

Ahora, con la fecha de estreno confirmada, los seguidores esperan con ansias ver si la secuela logra igualar, o incluso superar, el impacto cultural que tuvo el título original. La demo que se presentó en Gamescom 2025 evidenció un gran salto en la complejidad y el contenido, lo que dio a los fans la confianza de que el juego valió la pena la larga espera.

