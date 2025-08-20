Sony anuncia un nuevo aumento en el precio de la PlayStation 5 en Estados Unidos

Sony ha anunciado un nuevo incremento en el precio de la familia PlayStation 5 en el mercado de Estados Unidos. La compañía comunicó esta decisión a través de su blog oficial, donde justificó el ajuste en las difíciles condiciones económicas que enfrenta la industria tecnológica. Este nuevo valor entrará en vigor a partir del 21 de agosto de 2025, por lo que los jugadores verán un cambio en el costo de la consola en tan solo unas horas.

El aumento afecta a los tres modelos de la PlayStation 5. La PlayStation 5 con unidad de disco pasa de USD 499.99 a USD 549.99, mientras que la PlayStation 5 Edición Digital sube de USD 449.99 a USD 499.99. Por su parte, la PlayStation 5 Pro tendrá un nuevo precio de USD 749.99, un ajuste desde su valor anterior de USD 699.99. La compañía confirmó que los precios de los accesorios y juegos no han cambiado.

Esta no es la primera vez que Sony realiza un movimiento de este tipo. Hace solo unos meses, la compañía aplicó un incremento similar en el mercado europeo. Con este nuevo ajuste, el costo de las consolas en Estados Unidos supera los USD 500 para todas sus versiones, lo que marca una nueva era en el precio de la consola en su mercado más importante, lejos de los precios de lanzamiento que se vieron en 2020.

Leer más: EA Sports FC 26 anuncia a sus 12 nuevos Íconos