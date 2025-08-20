Videojuegos
Sony anuncia un nuevo aumento en el precio de la PlayStation 5 en Estados Unidos

La compañía japonesa eleva el costo de todas las versiones de la consola, argumentando el entorno económico difícil que afecta a la industria. La decisión entra en vigor a partir de este 21 de agosto.

   
    El mando de la PlayStation 5, dual sense.( Foto de Rafal Jedrzejek )
Sony ha anunciado un nuevo incremento en el precio de la familia PlayStation 5 en el mercado de Estados Unidos. La compañía comunicó esta decisión a través de su blog oficial, donde justificó el ajuste en las difíciles condiciones económicas que enfrenta la industria tecnológica. Este nuevo valor entrará en vigor a partir del 21 de agosto de 2025, por lo que los jugadores verán un cambio en el costo de la consola en tan solo unas horas.

El aumento afecta a los tres modelos de la PlayStation 5. La PlayStation 5 con unidad de disco pasa de USD 499.99 a USD 549.99, mientras que la PlayStation 5 Edición Digital sube de USD 449.99 a USD 499.99. Por su parte, la PlayStation 5 Pro tendrá un nuevo precio de USD 749.99, un ajuste desde su valor anterior de USD 699.99. La compañía confirmó que los precios de los accesorios y juegos no han cambiado.

Esta no es la primera vez que Sony realiza un movimiento de este tipo. Hace solo unos meses, la compañía aplicó un incremento similar en el mercado europeo. Con este nuevo ajuste, el costo de las consolas en Estados Unidos supera los USD 500 para todas sus versiones, lo que marca una nueva era en el precio de la consola en su mercado más importante, lejos de los precios de lanzamiento que se vieron en 2020.

Una PlayStation 5 rodeado por luces multicolores
Una PlayStation 5 rodeado por luces multicolores ( Foto de Martin Katler )

El aumento se debe, según Sony, a una serie de presiones económicas globales. Entre ellas se encuentran la inflación, el aumento de los costos de producción y distribución, y las fluctuaciones monetarias. El anuncio también hace referencia al impacto de los aranceles sobre los bienes importados, lo que sugiere que la estrategia de Sony de diversificar su producción fuera de China no logró amortiguar por completo los efectos de estas medidas económicas.

Es importante señalar que esta tendencia de precios no es exclusiva de Sony. La industria de los videojuegos en general ha visto ajustes de costos. A principios de agosto, Nintendo también anunció un aumento en el precio de su consola Switch. Antes, en mayo, Microsoft también había elevado el precio de la Xbox Series X. Esta tendencia demuestra que los tres grandes fabricantes se encuentran bajo la misma presión económica global.

Con los precios de las consolas y los servicios de suscripción en aumento, la afición por los videojuegos se vuelve cada vez más costosa para los consumidores. Aunque Sony ha confirmado que el aumento actual solo afecta a Estados Unidos, los jugadores en otros países, especialmente en América Latina, se mantienen atentos a futuros anuncios, preocupados de que este patrón global de incrementos de precios también los alcance.

