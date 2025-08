Esta semana se marcó el final de una de las sagas más aclamadas de la última era del manga. Tras más de 20 años de publicación, Vinland Saga, la obra histórica de Makoto Yukimura, llega a su conclusión con el capítulo 220, una noticia que ha conmovido a miles de seguidores en todo el mundo.

El mismo Yukimura confirmó la noticia en sus redes sociales, donde expresó una sensación de alivio al finalizar su extenso viaje creativo. "Siento que me he quitado un peso de encima. Me alegro de que haya terminado. Han pasado 20 años", comentó el mangaka, señalando que el estrés de una serialización tan larga y algunos problemas de salud fueron parte del camino. Fue el pasado 25 de julio que se publicó el capítulo final de este aclamado título.