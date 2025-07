Este descubrimiento ha generado una gran indignación entre los jugadores, quienes consideran estas cláusulas como abusivas. En la Unión Europea, la legislación es más estricta en la protección de los consumidores que en otras regiones, como Norteamérica. Por ejemplo, mientras que en EE. UU. Nintendo puede legalmente inutilizar una consola Switch pirateada, en la UE solo se puede limitar el acceso remoto al contenido no autorizado.

Cuando un usuario compra un juego en disco, cartucho o digital, lo que realmente adquiere es una licencia de uso del software, junto con la propiedad plena del soporte físico, pero no la del contenido ni de sus derechos intelectuales. Sin embargo, que las compañías pretendan que los usuarios destruyan sus copias físicas por no estar de acuerdo con sus términos y condiciones es una medida extrema y poco razonable.

También te puede interesar: Actualización gratuita en The Last of Us II Remastered viene con el Modo Cronológico