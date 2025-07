La comunidad gamer está contando los días para la llegada de GTA 6 en 2026, pero el catálogo de 2025 no se queda atrás. Uno de los nombres que busca brillar este verano es Mafia: The Old Country, y un nuevo gameplay de 9 minutos ha disparado las expectativas. Desarrollado por Hangar 13 y distribuido por 2K Games, el juego apunta a ser uno de los grandes lanzamientos para PS5, Xbox Series X|S y PC este 8 de agosto.

Desde su revelación en 2024, Mafia: The Old Country porfin nos muestra este gameplay que no ha dejado indiferente a nadie. El video muestra una inmersión tremendamente vívida en la Sicilia del siglo XX, y captura la esencia característica de la saga: familia, lealtad y plomo.

El juego ofrecerá libertad en el combate. Los jugadores podrán abordar las situaciones como prefieran, optando por el sigilo con un cuchillo o lanzándose a la acción con intensos tiroteos. Lo que más ha llamado la atención es el impresionante apartado gráfico, gracias al uso del Unreal Engine 5. A primera vista, parece uno de los mejores ejemplos del potencial de este motor de Epic Games en la actual generación de consolas.

Leer más: Llega la edición coleccionista de Ghost of Yōtei