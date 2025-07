Cabe destacar que este reciente malestar no surge de la nada. Muchos fans de Call of Duty han expresado su molestia desde hace ya mucho tiempo con la dirección que están tomando ciertos aspectos del juego, incluyendo la personalización. La acumulación de skins y elementos que consideran "menos serios" o que rompen con la inmersión militar ha sido un punto de fricción constante para una parte significativa de la base de jugadores.

Muchos usuarios han señalado que este tipo de contenido no refleja el espíritu de Call of Duty, argumentando que está "acabando con la esencia del juego". Las críticas apuntan a que estas colaboraciones son ridículas y forzadas en un título con el tono serio y bélico de Activision. No son pocos los que le echan la culpa a Fortnite por haber iniciado esta moda de crossovers extravagantes.

Aun así, existe otra facción de la comunidad que defiende esta evolución, argumentando que simplemente añade variedad al juego y que aquellos a quienes no les guste, pueden simplemente optar por no usar las skins. Sin embargo, este argumento no ha logrado calmar las aguas entre los detractores, quienes insisten en un cambio de dirección más acorde con la identidad original de la franquicia.

También te puede interesar: ¡Bombazo en Naughty Dog! Neil Druckmann deja la serie de The Last of Us