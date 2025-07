Aquí te presentamos los lanzamientos más destacados de este mes que no pueden faltar en tu PlayStation 5, PS4, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One y PC.

Este curioso juego de robots gigantes te permitirá pilotar tu propio mecha en batallas en línea de hasta 6 vs 6. Podrás personalizar tu robot a tu gusto y disfrutar de combates caóticos.

Este título llegará a PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC el próximo 11 de julio.

Portada de lo que será Tales of a Shira, un juego del señor de los anillos

Los creadores del aclamado Blasphemous traen de vuelta a Ninja Gaiden con un estilo que recuerda a los clásicos. Tendrás muchos desafíos y una estética que mezcla lo moderno con la nostalgia de los juegos retro.

Este título estará disponible para PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y PC a partir del 31 de julio.

No esperes más y alista todo para que ti verano esté lleno de nuevas aventuras, exploraciones y emociones. Recuerda también que tendremos un agosto cargadito, pues nos espera el nuevo Metal Gear Solid Delta, Mafia: The Old Country, y un muy esperado Inozuma Eleven: Victory Road.

